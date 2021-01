EuropeFX: Amazon eine Quartalszahlenbegutachtung auf dem 4-Stunden-Fenster

Schon vor der Coronakrise war Amazon ein Onlineversandhändler der als Maßstab oder auch Hürde für jeden der Online etwas verkaufen will. Von den Börsenanalysten hoch gelobt, und scheinbar grenzenlos, wenn man bedenkt, dass die Aktie am Anfang nur rund § 18,- gekostet hat. Richtet man sich nach der am 12.12.2020 getroffenen Aussage von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon, so sollte man so schnell wie möglich alle Amazonaktien verkaufen, weil Amazon bald pleitegehen wird.

Betrachtet man, soweit wie nur möglich, den Verlauf der Amazonaktie (auf Wochenbasis), so kann man Sich den Eindruck nicht verwehren, dass beide Seiten sogar recht haben können, wenn man den Spekulativen Charakter der Börsen vor die Realität schiebt. Ist man Realist, so kann nur eine dieser beiden Seiten recht haben.

Wie man in Graphik 1 sehen kann sind die EPS-Werte (Gewinn pro Aktie) i.d.R. oberhalb der Erwartung. Seit 2017 lagen die Zahlen unterhalb der Prognosen. Generell liegt der Quartalsbericht von Amazon oberhalb von Prognosen.

Betrachtet man dazu die Sprungdistanz auf dem 4-Stunden-Fenster (dabei dient der Endpreis am Vortag als Startpunkt und der tiefste Punkt [bei einem Kerzendiagramm] der ersten Kerze als Endpunkt) ergibt sich folgendes Bild (Graphik 2).

Es ist leicht zu erkennen, dass es deutlich mehr Abstürze gibt, als Aufwärtstrends, nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen. In 7 von 15 Fällen ist der Kurs nur einem Aufwärtstrend gefolgt. Es Zeigt sich daher, dass der Markt nicht unbedingt auf die Zahlen schaut, sondern ggf. auch auf die Informationswelt herum. Das Einzige was Sich zeigt, wenn man die Quartalszahlen von Amazon handeln möchte, man seit Corona mit einem erhöhten Risiko scheinbar rechnen muss, weil die Ausschläge zunehmen, im vergleich zu früher.

Daher ist Amazon auch nach Börsianersicht noch immer geeignet innerhalb kürzester Zeit Gewinne zu machen, auch wenn das Schwankungsrisiko zunimmt.





Holen Sie sich hier Ihr konstenloses Forex-Demo-Konto!