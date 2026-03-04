Euroraum-Arbeitslosenquote sinkt im Januar unerwartet
04.03.26 11:08 Uhr
Werbung
DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit im Euroraum ist im Januar unerwartet gesunken. Wie Eurostat mitteilte, verringerte sich die Arbeitslosenquote auf 6,1 (Dezember: 6,2) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine unveränderte Quote von 6,2 Prozent prognostiziert. Laut Eurostat-Mitteilung waren im Januar 10,770 Millionen Menschen erwerbslos - 184.000 weniger als im Dezember und 273.000 weniger als im Januar 2025.
Werbung
Werbung
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 04, 2026 05:09 ET (10:09 GMT)