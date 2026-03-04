DAX24.097 +1,3%Est505.848 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 +3,9%Nas22.517 -1,0%Bitcoin61.368 +4,3%Euro1,1626 +0,1%Öl82,42 +0,6%Gold5.185 +1,9%
Euroraum-Arbeitslosenquote sinkt im Januar unerwartet

04.03.26 11:08 Uhr

DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit im Euroraum ist im Januar unerwartet gesunken. Wie Eurostat mitteilte, verringerte sich die Arbeitslosenquote auf 6,1 (Dezember: 6,2) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine unveränderte Quote von 6,2 Prozent prognostiziert. Laut Eurostat-Mitteilung waren im Januar 10,770 Millionen Menschen erwerbslos - 184.000 weniger als im Dezember und 273.000 weniger als im Januar 2025.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 05:09 ET (10:09 GMT)