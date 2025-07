Euroraum-Volkswirtschaften im 2Q mit unterschiedlichen Tendenzen

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Die größten Volkswirtschaften der Eurozone haben im zweiten Quartal 2025 eine uneinheitliche Entwicklung gezeigt. Während Frankreich und Spanien trotz höherer US-Zölle Anzeichen von Widerstandsfähigkeit zeigten, schrumpften Deutschland und Italien. Deutschland, Europas wichtigste Volkswirtschaft, verzeichnete im Quartal einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,1 Prozent, nachdem das BIP im ersten Quartal um 0,3 Prozent gestiegen war, wie Daten des Statistischen Bundesamtes zeigten.

Die wirtschaftliche Expansion zu Beginn des Jahres sei zum Teil auf einen Aufschwung in deutschen Fabriken zurückzuführen gewesen, weil US-Importeure sich vor der Zollankündigung von Präsident Trump im April beeilt hätten, ihre Lager aufzustocken, was in den Monaten nach dieser Ankündigung einen umgekehrten Effekt gehabt habe. Die italienische Wirtschaft, die ebenfalls stärker als einige andere Länder von den Handelszöllen betroffen ist, schrumpfte ebenfalls um 0,1 Prozent, wie das nationale Statistikamt mitteilte.

Im Gegensatz dazu beschleunigte sich die französische Wirtschaft in den drei Monaten bis Juni und wuchs im Quartal um 0,3 Prozent. Dies stellte eine Beschleunigung gegenüber 0,1 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres dar und übertraf die Schätzungen von Ökonomen, die von einer unveränderten Wachstumsrate ausgegangen waren. Die Exporte wuchsen im Laufe des Quartals, trotz eines schwierigen Handelsumfelds, in dem die Europäische Union mit höheren US-Einfuhrzöllen konfrontiert war. Auch die Importe nach Frankreich nahmen zu, was auf eine robuste Binnennachfrage hindeutet, wobei die Haushaltsausgaben nach einem Rückgang im Vorquartal wieder positiv ausfielen.

Auch die spanische Wirtschaft entwickelte sich im zweiten Quartal besser als erwartet und legte um 0,7 Prozent zu, obwohl Anzeichen darauf hindeuten, dass der jüngste Tourismusboom an Schwung zu verlieren beginnt, wie Zahlen zu Beginn der Woche zeigten.

