Eurozone: Stimmung der Dienstleister trübt sich weiter ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres weiter verschlechtert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel im Januar um 0,8 Punkte auf 51,6 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Rückgang auf 51,9 Punkte ermittelt worden.

Wer­bung Wer­bung

Damit hat sich die Stimmung in den Betrieben des Dienstleistungssektors den zweiten Monat in Folge eingetrübt. Zuvor war der Stimmungsindikator drei Monate in Folge gestiegen und hatte im November den höchsten Stand seit Mai 2023 erreicht.

Trotz des erneuten Dämpfers zum Jahresbeginn liegt der Wert weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine höhere wirtschaftliche Aktivität hindeutet./jkr/jsl/mis