EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Vormittag ins Plus

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 23,03 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 23,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.617 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 49,75 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,29 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 12.04.2022 vor.

Am 11.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 10.05.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,259 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

