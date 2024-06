EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 9,10 EUR zu.

Um 11:45 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 9,10 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 9,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,01 EUR. Zuletzt wechselten 146.713 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 26.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 168,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Bei 8,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,50 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,12 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 208,73 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 13,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 13.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,157 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

