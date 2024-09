EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 6,00 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 6,00 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 6,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,00 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 349.301 Stück gehandelt.

Am 16.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 290,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 14.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 182,12 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 170,28 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,575 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

So schätzen die Analysten die EVOTEC-Aktie im August 2024 ein

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Minus

Schwacher Handel: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten