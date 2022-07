EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 15.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 24,51 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 24,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,81 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.944 Stück gehandelt.

Bei 45,83 EUR erreichte der Titel am 18.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 46,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 20,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,83 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 164,67 EUR im Vergleich zu 133,09 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte EVOTEC SE am 11.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 10.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images