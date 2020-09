EVOTEC SE-Aktie aktuell: EVOTEC SE freundlich

Im Frankfurt-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 23,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,20 EUR. Zuletzt wechselten 1 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,75 EUR an. Am 16.03.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,75 EUR je EVOTEC SE-Aktie an. Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 0,325 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Die Evotec SE zählt zu den weltweit führenden Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen. Die Firma ist auf Neurowissenschaften, Schmerz, Stoffwechsel- und Entzündungskrankheiten sowie Onkologie spezialisiert. Das Kerngeschäft bildet die Wirkstoffforschung, die in Kooperation mit Partnerunternehmen aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie realisiert wird. Unternehmen, die ihre Wirkstoffentwicklung auslagern wollen, werden hochwertige Lösungen und Dienstleistungen in diesem Bereich angeboten. Evotec übernimmt dabei alle Aktivitäten bis hin zur klinischen Entwicklung. Das Unternehmen unterhält langjährige Forschungsallianzen mit den größten Pharma-Unternehmen wie Bayer, Boehringer Ingelheim, CHDI, Genentech, Janssen Pharmaceuticals, MedImmune/AstraZeneca oder Ono Pharmaceutical sowie mit der Havard University zur Erforschung neuer Wirkstoffe.

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC und Bioaster kooperieren bei Infektionskrankheitserforschung

EVOTEC-Aktie verteuert sich: EVOTEC will 2021 neue Wachstumsstufe erklimmen

EVOTEC-Aktie legt zu: EVOTEC erhält über Partnerschaft mit Oxford Zugang zu Biobank QUOD

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images