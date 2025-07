EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Dienstagmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 7,43 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,6 Prozent auf 7,43 EUR zu. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,09 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 802.813 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2024 auf bis zu 10,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 42,97 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,88 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 06.05.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,476 EUR ausweisen wird.

