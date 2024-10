EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Kurs der EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 5,59 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 5,59 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 404.975 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.12.2023 auf bis zu 21,69 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 288,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 9,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,76 EUR.

Am 14.08.2024 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 182,12 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 170,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,809 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

