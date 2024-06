EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 7,40 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 7,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 7,40 EUR. Mit einem Wert von 7,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 15.872 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.07.2023 auf bis zu 24,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 230,49 Prozent Luft nach oben. Bei 7,22 EUR fiel das Papier am 17.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 2,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,50 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 240,69 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,212 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

