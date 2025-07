EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 7,09 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 7,09 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 7,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 641.466 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,75 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Abschläge von 28,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,80 EUR.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,12 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 208,73 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,476 EUR je Aktie ausweisen dürften.

