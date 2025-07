EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 7,48 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 7,48 EUR. Bei 7,52 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,40 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 233.674 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 29,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,28 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 06.05.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,12 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 199,98 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,19 Prozent verringert.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,484 EUR je Aktie ausweisen dürften.

