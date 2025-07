EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE wird am Dienstagvormittag ausgebremst

EVOTEC SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 7,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 7,34 EUR ab. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.394 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 10,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,28 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 06.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,12 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 199,98 Mio. EUR – eine Minderung von 4,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 208,73 Mio. EUR eingefahren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,484 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie steigt weiter: Positives Umfeld und Bavarian Nordic beflügeln

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr gekostet

EVOTEC-Aktie bricht ein: EVOTEC senkt Umsatzprognose 2025