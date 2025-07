EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 7,13 EUR abwärts.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 7,13 EUR abwärts. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,20 EUR. Bisher wurden heute 232.120 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 15.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 48,99 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 29,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,80 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,476 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

