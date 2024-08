EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 5,83 EUR nach oben.

Um 09:01 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 5,83 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,82 EUR. Bisher wurden heute 22.359 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 302,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 13,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,40 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,15 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 182,12 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,33 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte EVOTEC SE am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,462 EUR einfahren.

