EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 7,92 EUR.

Um 09:03 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 7,92 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.386 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 99,94 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2024 (5,06 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,68 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 06.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 184,89 Mio. EUR, gegenüber 196,28 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,80 Prozent präsentiert.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

