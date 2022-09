EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 18,12 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 18,00 EUR. Bei 18,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 238.190 Aktien.

Am 24.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,52 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 60,19 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2022 Kursverluste bis auf 18,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,69 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 37,17 EUR.

Am 29.08.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 172,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 138,22 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte EVOTEC SE am 09.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

