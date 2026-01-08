DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,2%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.973 -0,1%Euro1,1650 -0,1%Öl62,40 -0,5%Gold4.470 -0,2%
Ex-Botschafterin in Kiew wird Wirtschafts-Ombudsfrau

09.01.26 06:21 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Die frühere deutsche Botschafterin in der Ukraine, Anka Feldhusen, kehrt Anfang Februar nach Kiew zurück als Ombudsfrau für die Wirtschaft. Sie soll in diesem Amt die Interessen ukrainischer Unternehmen gegenüber der Regierung vertreten und Fällen staatlichen Fehlverhaltens und Korruption nachgehen. Das Business Ombudsman Council der Ukraine informierte über die Ernennung der deutschen Diplomatin, nachdem die Regierung in Kiew sie bestätigt hatte.

Feldhusen (59) war von 2019 bis 2023 Botschafterin in Kiew und genießt in der Ukraine hohes Ansehen. Als Ombudsfrau folgt sie auf den Kanadier Roman Waschuk. Sie sei für die Aufgabe für zwei Jahre vom Auswärtigen Amt freigestellt worden, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die Ombudsstelle wurde 2014 eingerichtet als Maßnahme im Kampf gegen Korruption. Finanziell tragen die EU und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung EBRD die Arbeit./fko/DP/zb