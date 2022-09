Video: Börsenausblick mit Tradingprofi Ingmar Königshofen - DAX-Prognose weiterhin sehr bearish

Die Börsen befinden sich weiterhin in einem Bärenmarkt und auch die steigende Inflation sowie die Zinswende führen zu großer Unsicherheit bei allen Anlegern. Wie wird es in den nächsten Monaten an den Aktienmärkten weitergehen? Hat der DAX seinen Tiefpunkt erreicht oder war die Erholung zum Wochenbeginn nur die Ruhe vor dem Sturm? In unserem Ratgeber-Video lädt Redaktionsleiter Markus Gentner den Börsenexperten Ingmar Königshofen zum exklusiven Interview ein. Erfahren Sie direkt vom Profi alle Antworten rund um die Themen Inflation, Zinswende und Aktienmärkte - jetzt anschauen und Tipps für das zweite Börsenhalbjahr 2022 erhalten!

In diesem Video erfahren Sie, wie es im zweiten Börsenhalbjahr weitergeht und wie Sie Ihr Geld am besten gegen Inflation schützen können. Außerdem gibt Ihnen Profi-Trader Ingmar Königshofen eine exklusive DAX-Prognose und spannende Tipps für Ihr Depot. Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen viel Spaß beim Anschauen!

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com