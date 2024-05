Expertenbewertung

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SCHOTT Pharma von 40 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.

Analyst Olivier Calvet passte sein Bewertungsmodell in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung der Gewinnwarnung an die schwächeren Aussichten für das Geschäft mit Polymerspritzen bei SCHOTT Pharma an.

Die Aktie von SCHOTT Pharma rutscht im XETRA-Handel zeitweise 0,38 Prozent auf 31,40 Euro ins Minus.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)