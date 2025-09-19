DAX23.657 +1,3%ESt505.438 +1,3%Top 10 Crypto16,35 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.928 +0,5%Euro1,1838 +0,2%Öl67,56 -0,5%Gold3.671 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 PUMA 696960 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Top News
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
IonQ-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit dem Energieministerium soll Quantentechnologie im All voranbringen IonQ-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit dem Energieministerium soll Quantentechnologie im All voranbringen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im Juli

18.09.25 10:09 Uhr

DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Juni gesunken. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 28 (Vormonat: 36) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 25 (23) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 236 (235) Milliarden Euro stiegen und die Importe auf 212 (213) Milliarden Euro sanken.

Wer­bung

Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 12 (16) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein positiver Saldo von 7 (14) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ und zwar mit 16 (17) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis Juli ein Überschuss von 406 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis Juli 2024 waren es 459 Milliarden Euro gewesen.

Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 64 (207) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalexporten von 66 (Import: 216) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 147 (225) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 213 (9) Milliarden Euro.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 04:09 ET (08:09 GMT)