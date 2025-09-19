EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im Juli

DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Juni gesunken. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 28 (Vormonat: 36) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 25 (23) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 236 (235) Milliarden Euro stiegen und die Importe auf 212 (213) Milliarden Euro sanken.

Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 12 (16) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein positiver Saldo von 7 (14) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ und zwar mit 16 (17) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis Juli ein Überschuss von 406 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis Juli 2024 waren es 459 Milliarden Euro gewesen.

Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 64 (207) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalexporten von 66 (Import: 216) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 147 (225) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 213 (9) Milliarden Euro.

September 18, 2025 04:09 ET (08:09 GMT)