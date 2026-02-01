DAX25.151 -0,5%Est506.073 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -1,5%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.888 +0,9%Euro1,1802 +0,1%Öl71,13 +1,2%Gold5.004 +0,5%
EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im Dezember

19.02.26 10:06 Uhr

DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Dezember gestiegen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 15 (November: 9) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 20 (24) Milliarden Euro, wobei sich die Exporte auf 237 (237) Milliarden Euro erhöhten und die Importe auf 217 (211) Milliarden Euro.

Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 14 (12) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein negativer Saldo von 4 (minus 12) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 16 (15) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis Dezember ein Überschuss von 235 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis Dezember 2024 waren es 466 Milliarden Euro gewesen.

Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 183 (190) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalimporten von 71 (42) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 280 (151) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 209 (109) Milliarden Euro.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 04:07 ET (09:07 GMT)