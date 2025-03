EZB: Inflationserwartungen der Konsumenten im Februar unverändert

DOW JONES--Der Rückgang der Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum hat sich im Februar nicht fortgesetzt. Wie aus der jüngsten Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, erwarteten die Konsumenten weiterhin, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 2,6 Prozent steigen werden. Auf Sicht von drei Jahren sahen sie die Inflation weiter bei 2,4 Prozent.

Die Konsumenten rechneten damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten um 1,0 (0,9) Prozent steigen werden. Die Erwartung für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten lag bei 3,5 (3,6) Prozent. Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten eintrüben. Sie rechneten mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,2 (1,1) (1,3) Prozent und sahen die Arbeitslosenquote bei 10,5 (10,4) Prozent.

