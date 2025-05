EZB/Knot: US-Politik senkt kurzfristig Wachstum und Inflation

DOW JONES--Die Handelspolitik der US-Administration schafft nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot eine "fundamentale Unsicherheit in der Weltwirtschaft", die sowohl Wirtschaftswachstum als auch Inflation kurzfristig senken könnte. Knot sagte in einer Konferenz in Amsterdam laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters: "Handelsspannungen, ob gelöst oder nicht, schaffen einen Anreiz für Unternehmen und Haushalte, Ausgaben zu verschieben, was zu einem Rückgang von Verbrauch und Investitionen führt - eine Belastung für das Gesamtwachstum, zumindest auf kurze Sicht."

Wer­bung Wer­bung

EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte kürzlich darauf hingewiesen, dass die US-Zölle letzten Endes doch inflationstreibend wirken könnten. Marktteilnehmer rechnen damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen zumindest noch im Juni ein weiteres Mal um 25 Basispunkte senken wird.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2025 11:21 ET (15:21 GMT)