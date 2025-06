EZB-Präsidentin sieht Ende des Zinssenkungszyklus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäischen Zentralbank (EZB) nähert sich nach Einschätzung der Präsidentin Christine Lagarde dem Ende des aktuellen Zinssenkungszyklus. "Die EZB kommt beim Zinssenkungszyklus zum Ende", sagte Lagarde am Donnerstag auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung. Zudem sei die Notenbank mit dem aktuellen Leitzins schon gut positioniert. Allerdings hielt sich die Notenbankchefin auch die Tür für weiter sinkende Zinsen offen und machte abermals deutlich, dass künftige geldpolitische Entscheidungen von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig seien. Am Devisenmarkt reagierte der Euro mit Kursgewinnen auf die Aussagen von Lagarde. Im Handel mit dem US-Dollar legte der Kurs deutlich zu und erreichte bei 1,1495 Dollar ein Tageshoch. Zuvor hatte die Notenbank den vor einem Jahr eingeschlagenen Pfad von Zinssenkungen fortgesetzt und die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte fortgesetzt. Es war die achte Senkung seit der Zinswende im vergangenen Juni. Der am Markt derzeit maßgebliche Einlagensatz wurde damit auf 2,0 Prozent gesenkt. An den Finanzmärkten wird derzeit zwar noch mit einer weiteren Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet, wobei die Zinssenkung am Markt nicht mehr voll eingepreist ist. /jkr/jsl/men