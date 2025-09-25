DAX23.571 -0,2%ESt505.463 -0,2%Top 10 Crypto15,50 +1,6%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.622 +0,8%Euro1,1770 -0,4%Öl67,82 ±0,0%Gold3.769 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Apple 865985 BASF BASF11 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asien schließt freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte ein Investment in Tron von vor 1 Jahr eingebracht So viel Gewinn hätte ein Investment in Tron von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr abgeworfen So viel Gewinn hätte ein Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 40,2 Millionen zu

24.09.25 10:54 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 40,2 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten vier Banken eine Summe von 50,5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,34 (zuvor: 4,32) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 04:54 ET (08:54 GMT)