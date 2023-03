Nach Bankenbeben: Das rät Kevin O’Leary Anlegern jetzt

• SVB-Kollaps: US-Notenbank erklärt Einleger zu schützen• Kevin O’Leary sieht in "idiotischem Management" und "fahrlässiger Geschäftsführung" das Problem• Anleger sollten auf Energie-Aktien setzen

Wie das Nachrichtenmagazin Fortune berichtet, hat der Shark Tank-Investor Kevin O’Leary damit Karriere gemacht, Unternehmen wegen ihrer Schwächen zu kritisieren. Kein Wunder also, dass jetzt die Chefs der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank die Aufmerksamkeit des selbsternannten Mr. Wonderful auf sich gezogen haben. Die SVB implodierte und wurde vor Kurzem von der Federal Deposit Insurance Corporation übernommen, nachdem Investoren und Einleger versucht hatten, 42 Milliarden US-Dollar abzuziehen. Kurz darauf erklärte die US-Notenbank schließlich, dass sie dafür sorgen werde, dass die Einleger der Silicon Valley Bank und der Signature Bank, die erst kürzlich ebenfalls zusammengebrach, in vollem Umfang geschützt seien, und zwar sogar über die 250.000 US-Dollar hinaus, die normalerweise von der staatlichen Einlagensicherung abgedeckt werden.

O’Leary schimpft wegen des Zusammenbruchs der SVB vor allem über das "idiotische Management" und die "fahrlässige Geschäftsführung." "Die Kombination aus einem fahrlässigen Vorstand der @SVB und einem idiotischen Management ist der starke Cocktail, der zu einem katastrophalen Ergebnis geführt hat," erklärt er auf Twitter.

The combination of a negligent board of directors @SVB with idiot management is the potent cocktail that led to a disastrous outcome. Why should taxpayers bail them out? The lesson is simple, never put more than 20% of your liquid assets in any one financial institution!