Fahrzeugzulassungen in Deutschland auch im Juni rückläufig

DOW JONES--In Deutschland sind im Juni mit 256.193 rund 13,8 Prozent weniger Autos zugelassen worden als im Vorjahresmonat. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte, gingen die Neuzulassungen für gewerblich Haltende um 15,5 Prozent zurück, und die privaten Neuzulassungen sanken um 10,2 Prozent. Im ersten Zulassungshalbjahr 2025 wurden insgesamt 1.402.789 Neuwagen zugelassen und damit 4,7 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Wer­bung Wer­bung

Unter den deutschen Marken erreichte Mini mit Plus 32,3 Prozent den deutlichsten Zuwachs und einen Anteil von 1,2 Prozent. Auch BMW, Mercedes und Porsche erreichten im Juni positive Neuzulassungszahlen. Zulassungseinbußen mussten im Berichtsmonat Smart, MAN, Volkswagen, Audi und Opel hinnehmen. Eine positive Bilanz der Neuzulassungen im ersten Halbjahr brachten BMW (plus 3,8 Prozent), Ford (plus 3,8 Prozent) und Mini (plus 1,8 Prozent) hervor. Tesla ging mit einem Minus von 58,2 Prozent aus dem ersten Halbjahr hervor.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2025 06:36 ET (10:36 GMT)