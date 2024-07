FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie: Insider passt Depot an

Öffentliche Bekanntgabe

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie.

Bei FCR Immobilien Aktiengesellschaft kam es am 16.07.2024 zu einem Insidertrade. Die Transaktion wurde am 22.07.2024 publik gemacht. RAT Asset & Trading GmbH, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 16.07.2024 33 Aktien zu je 9,20 EUR erworben. Die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 2,20 Prozent im Plus bei 9,20 EUR.

Die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 1,60 Prozent auf 9,50 EUR. Insgesamt ist FCR Immobilien Aktiengesellschaft aktuell 94,26 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 9.870.450 Aktien im Streubesitz.

RAT Asset & Trading GmbH führte zuvor am 12.07.2024 das letzte Eigengeschäft durch. RAT Asset & Trading GmbH erwarb zu diesem Zeitpunkt 592 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 9,70 EUR.

Redaktion finanzen.net