Siltronic-Aktie etwas tiefer: Siltronic bekommt 200-Millionen-Euro EIB-Darlehen für F+E Siliziumwafer

Mit ihrem Darlehen fördert die EIB laut Mitteilung den einzigen großen Siliziumwafer-Hersteller außerhalb Asiens, finanziert wichtige Investitionen in die europäische Halbleiter-Wertschöpfungskette und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Halbleiterindustrie der EU.

"Aus unserer Sicht ist Siltronic von strategischer Bedeutung für Europa. Und weil das Projekt in Freiberg und Burghausen umgesetzt wird, sichert es Arbeitsplätze in Sachsen und Bayern", sagte Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über EIB-Finanzierungen in Deutschland.

Siltronic ist nach eigenen Angaben der weltweit viertgrößte Hersteller von Siliziumwafern mit einem Weltmarktanteil von rund 13 Prozent. Das Unternehmen ist Technologieführer für Reinstsilizium-Wafer und betreibt Produktionsstätten in Deutschland, Singapur und den USA.

Die Siltronic-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,17 Prozent tiefer bei 59,05 Euro. FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Siltronic