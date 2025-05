Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

WACKER CHEMIE Hold

11:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf einen Schritt nach vorne folgten stets zwei zurück, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er kürzte seine Gewinnschätzungen je Aktie um mehr als 25 Prozent bis 2027, womit er vor allem die Auswirkungen des Handelskriegs reflektiere./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2025 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

