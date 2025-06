Bernstein Research

Schneider Electric Outperform

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric in einem Branchenausblick auf das zweite Quartal mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Nicholas Green ging am Donnerstag der Frage nach, ob das Wachstum des französischen Elektrokonzerns mit Risiken verbunden ist. Seine Antwort lautet Nein. Das Vertrauen an Wachstum in unerschütterlich./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2025 / 20:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2025 / 05:00 / UTC

