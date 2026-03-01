DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1400 -5,3%Nas22.531 -1,2%Bitcoin61.199 -2,0%Euro1,1589 -0,4%Öl85,47 +3,5%Gold5.078 -1,2%
Finnland will Regeln zu Umgang mit Atomwaffen lockern

05.03.26 19:04 Uhr

HELSINKI (dpa-AFX) - Finnland will seine Beschränkungen im Umgang mit Atomwaffen lockern. Dazu wolle die Regierung in der kommenden Woche einen Gesetzentwurf vorlegen, berichtete der finnische Rundfunk.

In dem nordischen Land herrscht derzeit ein Verbot der Herstellung, Lagerung, Einfuhr und des Transports von Atomwaffen zu Land, See und in der Luft. "Ein solches totales Verbot ist ziemlich ungewöhnlich unter den Mitgliedsstaaten der Nato", sagte Verteidigungsminister Antti Häkkänen demnach. Finnland war dem Verteidigungsbündnis im April 2023 als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine beigetreten.

Gesetz könnte Transport durch finnisches Territorium ermöglichen

Bereits seit einiger Zeit diskutieren die finnischen Parteien über eine Lockerung der Regeln. Bei den Überlegungen geht es vor allem darum, ob Finnland den Transport von Atomwaffen anderer Nato-Staaten durch sein Territorium erlauben soll. Sowohl die USA als auch Frankreich und Großbritannien verfügen über Atomwaffen./wbj/DP/men