First-corporation stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First-corporation ließ sich am 10.04.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat First-corporation die Bilanz zum am 29.02.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 3,88 JPY. Im letzten Jahr hatte First-corporation einen Gewinn von 16,57 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 3,84 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 14,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First-corporation 4,51 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

