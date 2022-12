flatexDEGIRO Aktie News: flatexDEGIRO am Mittag im Aufwind

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von flatexDEGIRO zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 6,39 EUR. Die flatexDEGIRO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 669.523 flatexDEGIRO-Aktien den Besitzer.

Am 03.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die flatexDEGIRO-Aktie derzeit noch 71,58 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.12.2022 Kursverluste bis auf 6,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die flatexDEGIRO-Aktie 5,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,30 EUR je flatexDEGIRO-Aktie an.

Am 18.10.2022 äußerte sich flatexDEGIRO zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von flatexDEGIRO veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.03.2024.

Der Gewinn 2020 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,526 EUR je flatexDEGIRO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur flatexDEGIRO-Aktie

Hot Stocks heute: Gewinne auch mal mitnehmen - Hörerfrage zu flatexDEGIRO

flatexDEGIRO-Aktie sackt auf neues Zwischentief ab: Goldman Sachs stuft flatexDEGIRO herab

flatexDEGIRO-Aktie deutlich unter Druck: BaFin stellt bei Sonderprüfung Mängel bei flatexDEGIRO fest - Gewinnwarnung schockt zusätzlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf flatexDEGIRO AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf flatexDEGIRO AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf flatexDEGIRO AG

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com