FlatexDEGIRO-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Zu Insidertrades kam es am 12.01.2023 bei flatexDEGIRO. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 13.01.2023 ein. ADNI GmbH, in enger Beziehung bei flatexDEGIRO, hat am 12.01.2023 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 1.501 Aktien zu je 7,61 EUR. Im FSE-Handel gewannen die flatexDEGIRO-Papiere letztlich 3,90 Prozent auf 7,59 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die flatexDEGIRO-Papiere letztlich 4,20 Prozent auf 7,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 8.394 flatexDEGIRO-Aktien. Aktuell ergibt sich für flatexDEGIRO eine Börsenbewertung in Höhe von 861,56 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 109.893.000 beziffert.

Am 12.01.2023 führte ADNI GmbH zuvor ein Eigengeschäft durch. Bei einem Kurs von 7,50 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 1.500 flatexDEGIRO-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net

