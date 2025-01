Fluence Energy A Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagnachmittag mit Fluence Energy A ein

So bewegt sich Fluence Energy A

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Fluence Energy A. Im NASDAQ-Handel gewannen die Fluence Energy A-Papiere zuletzt 11,4 Prozent.

Die Fluence Energy A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 11,4 Prozent im Plus bei 14,76 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fluence Energy A-Aktie bisher bei 14,91 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,06 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 284.834 Fluence Energy A-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.06.2024 bei 26,10 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fluence Energy A-Aktie. Bei 12,44 USD fiel das Papier am 29.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Fluence Energy A-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 25.11.2024 hat Fluence Energy A die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fluence Energy A 0,03 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1,23 Mrd. USD gegenüber 672,98 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 10.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,587 USD je Fluence Energy A-Aktie.

