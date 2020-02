Ferrari schließt wegen Coronavirus vorübergehend Museen in Italien

In einer Erklärung des Sportautobauers aus Norditalien hieß es zudem am Montag, dass Angestellte aus den betroffenen Gebieten oder die zu Besuch dort waren, zunächst eingeschränkten Zugang hätten. Ferrari hat bis auf Weiteres auch alle externen Besuche einschließlich Fabrikführungen abgesagt.

Ob und wenn ja, inwiefern die Arbeit des Formel-1-Teams mit dem viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel von sämtlichen Maßnahmen betroffen ist, blieb offen.

Durch den Ausbruch des Coronavirus kamen bis zum frühen Montagabend sechs Menschen in Italien ums Leben, fünf davon in der Lombardei. Das hatte der der Gesundheitsbeauftragte der norditalienischen Region am Montag mitgeteilt. Bei den Toten handle es sich um ältere Menschen.

Die Situation werde weiter genau beobachtet, hieß es von Ferrari. Sollten neue Maßnahmen notwendig werden, würden diese umgehend ergriffen und mitgeteilt./jmx/DP/he

