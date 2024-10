Fortschritte

Bei Varta machen sich die Anleger in dieser Woche große Hoffnung auf eine erfolgreiche Sanierung.

Nach den jüngsten Fortschritten, die am Montag und Mittwoch vermeldet wurden, setzten die Aktien am Donnerstag ihre fulminante Erholungsrally fort mit einem weiteren Kurssprung, der zeitweise nochmals fast die Hälfte betrug. Zuletzt belief sich das Plus beim Kurs von 4,34 Euro noch auf 29 Prozent. Damit haben Varta ihren Kurs seit dem Montagsschluss in etwa verdreifacht.

Am Montag hieß es zunächst, dass neben einer kurzfristigen Brückenfinanzierung wesentliche Verträge mit Finanzierern und Investoren abgeschlossen wurden und damit ein weiterer Meilenstein im Rahmen des Sanierungskonzepts erreicht worden sei. Am Mittwoch kam die Nachricht, dass sich der Sportwagenbauer Porsche AG (Porsche) mit einer Mehrheitsbeteiligung an der Varta-Tochter V4Drive Battery GmbH beteiligt.

Ungeachtet der anhaltenden Kontroverse um den Restrukturierungsplan scheine Varta positive Schritte zu machen zur Stabilisierung seiner finanziellen Situation, schrieb am Vortag Analyst Thomas Wissler von MWB Research. Die Maßnahmen seien generell als Schritte in die Richtung zu sehen, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Allerdings, so gab der Analyst zu bedenken, stoße der Umstrukturierungsplan weiterhin auf Kritik, vor allem wegen der Behandlung der Altaktionäre, die letztlich leer ausgingen.

/tih/ajx/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)