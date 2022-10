Francotyp-Postalia-Aktie: Eigengeschäft von Führungskraft gemeldet

Kürzlich kam es bei Francotyp-Postalia zu Directors' Dealings. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 07.10.2022 ein. Von in enger Beziehung Dr. Granderath, Rat und Vermögen GmbH wurden am 06.10.2022 Francotyp-Postalia-Papiere gekauft. Für je 2,78 EUR wurden 6.000 Francotyp-Postalia-Papiere erstanden. Bei der Francotyp-Postalia-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 2,75 EUR.

Die Francotyp-Postalia-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 2,78 EUR. Am Markt ist Francotyp-Postalia aktuell 45,24 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 16.044.107 Aktien im Streubesitz.

Bereits am 23.03.2022 kam es bei Francotyp-Postalia-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Damals erstand Vorstand, Geisel, Martin Eckhardt, 9.996 Aktien zu jeweils einem Preis von 2,80 EUR.

Redaktion finanzen.net