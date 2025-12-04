DAX23.877 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 -2,1%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.603 -0,8%Euro1,1677 ±0,0%Öl62,95 +0,3%Gold4.199 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Erwartungen -- Amazon, DroneShield, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert
Neuer Erholungsversuch: DAX zeigt sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen Neuer Erholungsversuch: DAX zeigt sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Frankfurter Messe bleibt in der Gewinnzone

04.12.25 12:55 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Messe Frankfurt haben hohe Investitionen in die Infrastruktur im laufenden Jahr auf das Ergebnis gedrückt. Der Gewinn für 2025 dürfte sich mehr als halbieren und bei mindestens 39 Millionen Euro liegen (2024: 81,8 Mio. Euro), berichtete Messechef Wolfgang Marzin. Er nannte als Gründe verstärkte IT-Investitionen und Instandhaltungsarbeiten am Messegelände, die in der Corona-Zeit liegengeblieben waren.

Wer­bung

Die Geschäftsführung rechnet für das laufende Jahr mit einem Konzernumsatz von 766 Millionen Euro nach dem Rekordwert von 775 Millionen Euro aus dem Vorjahr. Vor allem im Inland gingen die Erlöse zurück. Das Auslandsgeschäft legte hingegen zu und macht aktuell 48 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Für das kommende Jahr mit einem günstigeren Veranstaltungszyklus rechnet die von der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen getragenen Gesellschaft mit steigenden Umsätzen und einem höheren Marktanteil. Bis 2027 sollen zudem weltweit 25 neue Veranstaltungen etabliert werden. Für die kriselnde, gemeinsam mit Friedrichshafen betriebene Fahrradmesse Eurobike kündigte Marzin ein stärkeres Engagement des Frankfurter Vertriebs an.

Wichtiger Standortfaktor

Frankfurts Oberbürgermeister und Messe-Aufsichtsratschef Mike Josef (SPD) lobte die Messe als "Standortfaktor ersten Ranges". Sie löse laut einer aktuellen Prognos-Studie sozio-ökonomische Effekte in Höhe von 3,7 Milliarden Euro aus, von denen 2,1 Milliarden Euro auf Frankfurt entfielen. Sie sichere zudem 30.000 Arbeitsplätze in Deutschland und löse 667 Millionen Euro Steuereinnahmen aus./ceb/DP/men