freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 26,76 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 26,76 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,82 EUR aus. Bei 26,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.481 freenet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2024 auf bis zu 27,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 31,34 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 559,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

freenet wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte freenet die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,24 EUR je Aktie belaufen.

