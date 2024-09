freenet Aktie News: freenet reagiert am Vormittag positiv

Blick auf freenet-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 26,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 26,40 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 26,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,40 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.571 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,42 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2024. 3,86 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2023 auf bis zu 21,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 18,48 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,96 EUR aus.

Am 07.08.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 559,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 632,10 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte freenet die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,30 EUR je freenet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

August 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur freenet-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Freundlicher Handel: TecDAX am Nachmittag mit Gewinnen