freenet Aktie News: freenet am Mittwochnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 26,38 EUR.

Die freenet-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 26,38 EUR abwärts. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,32 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 26,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 110.981 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR an. 3,94 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,88 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,34 EUR je freenet-Aktie an.

freenet ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 559,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 632,10 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 07.11.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,24 EUR je Aktie aus.

