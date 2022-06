freenet Aktie News: freenet am Vormittag in Grün

Das Papier von freenet legte um 03.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 24,75 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,77 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,71 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 11.110 Stück.

Am 29.04.2022 markierte das Papier bei 26,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 7,86 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 20.07.2021 Kursverluste bis auf 19,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,19 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 12.05.2022. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 616,82 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 619,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 12.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 09.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,69 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: freenet