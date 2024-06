freenet Aktie News: freenet am Montagnachmittag stärker

So entwickelt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 24,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:46 Uhr 1,9 Prozent auf 24,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 24,48 EUR. Bei 24,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 119.295 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 10,87 Prozent niedriger. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,57 Prozent.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,20 EUR für die freenet-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 15.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 638,90 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,17 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 07.08.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

