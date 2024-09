freenet Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von freenet

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,62 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von freenet befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 26,62 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 26,52 EUR. Bei 26,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.634 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,52 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 19,16 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 30,96 EUR.

Am 07.08.2024 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,56 Prozent auf 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 632,10 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt am Montagnachmittag

Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag schwächer