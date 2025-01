freenet Aktie News: freenet am Vormittag stabil

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,10 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die freenet-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 28,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 28,14 EUR. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 28,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,08 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.911 Stück gehandelt.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 22,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 18,93 Prozent wieder erreichen.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 EUR, nach 0,53 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 668,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,33 EUR je Aktie belaufen.

